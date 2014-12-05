У Києві презентували поштову марку, присвячену бійцям АТО (фото)

15:38, 05 грудня 2014
Суспільство
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У п'ятницю провели презентацію та спецпогашення нової марки.

У Києві сьогодні презентували поштову марку "За честь! За славу! За народ!", присвячену бійцям, воюючим у зоні АТО.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні в Києві презентували поштову марку, присвячену Євромайдану. На новій марці можна побачити "йолку", намети, сцену та величезну кількість євромайданівців.

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