У Києві презентували поштову марку, присвячену бійцям АТО (фото)

У Києві сьогодні презентували поштову марку "За честь! За славу! За народ!", присвячену бійцям, воюючим у зоні АТО.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні в Києві презентували поштову марку, присвячену Євромайдану. На новій марці можна побачити "йолку", намети, сцену та величезну кількість євромайданівців.