Вінський підвищуватиме ціни на залізничні квитки дуууже обережно

Вартість проїзду на залізниці зростатиме і цього року. Але тепер до ціноутворення на Укрзалізниці підійдуть більш диференційовано - відповідно до типу вагону.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив міністр транспорту та зв`язку Йосип Вінський.

"Ми абсолютно соціальну позицію будемо реалізовувати з приводу пасажирських перевезень. Крім того, ми будемо дивитися по ситуації на певні типи вагонів: плацкарт буде дешевший набагато, а в купейному та СВ більш багаті люди будуть, буде більш дорогий - тобто ми до цієї ситуації будемо дуже обережно підходити", - зазначив міністр транспорту.