У Старобешеве бойовики створили центр з підготовки рекрутів, місто закрите для в'їзду і виїзду

В населеному пункті Старобешеве, бойовики влаштували справжній навчальний центр з підготовки рекрутів.

"Бандити готують танкові екіпажі та операторів навідників «Смерчів» та «Градів». Терористи силоміць змушують мешканців Донбасу вступати до своїх лав, навчатися вбивати братів-українців. Відтепер місто повністю закрите. Місцеві мешканці обмежені бандитами у вїзді та виїзді з міста", - зазначають у повідомленні.

У штабі підкреслили, що артилеристи сил АТО за добу 72 рази надіслали бойовикам "вогневу відповідь".

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Зокрема, на Маріупольському напрямку знищено мінометний розрахунок разом із технікою, вантажівка з боєприпасами та екіпажем. Також, силами контрдиверсійних підрозділів сил АТО знищено ДРГ бойовиків.

"Риторика справжнього господаря бандитів з «колорадськими» стрічками, про ніби то повагу до цілісності України, спонукає українців лише більше об’єднуватись проти дій агресорів «руського міра». І адекватно відповідати на кожен прояв терористичної активності", - заявили у штабі АТО.