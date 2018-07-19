Названо найпопулярніший університет і спеціальність серед українських абітурієнтів цього року

У списку найбільш популярних спеціальностей у вступників такі: "філологія", "менеджмент", "медицина".

Найпопулярнішим університетом серед цьогорічних вступників є Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність – «право».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік на брифінгу на тему «Вступна кампанія 2018 – Екватор».

«Щодо топ-5 університетів, яким надають перевагу цьогорічні вступники. На першому місці на сьогодні за кількістю поданих заяв – Київський національний університет ім. Т. Шевченка, на другому – Львівський національний університет ім. І. Франка, на третьому – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», на четвертому – Національний університет «Львівська політехніка», на п’ятому – Харківський національний університет ім. Каразіна», - сказала вона.

Бєлік також додала, що в цьому році найпопулярнішими спеціальностями є «право», «філологія», «менеджмент», «медицина».