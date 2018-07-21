На Одеському кінофестивалі оголосили переможців конкурсів професійної секції

На 9-му Одеському міжнародному кінофестивалі (ОМКФ) оголошено переможців конкурсів професійної секції.

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Як передає кореспондент УНІАН, у заключний день роботи Film Industry Office оголошено переможців конкурсів професійної секції.

Президент Фонду Незалежно кіно, член журі Odesa IFF ScriptEast Series Projects Даріуш Яблонськи зазначив, що професіоналізм усіх учасників викликає повагу.

«Особливо хочу відзначити, що українські проекти були представлені на дуже високому рівні», - сказав він.

Зокрема, переможцем Пітчинга став проект режисера Ігоря Іванька «Незручна пам'ять», що отримав премію у розмірі 60 тис. грн від Одеського міжнародного кінофестивалю.

Усього за перемогу боролися 10 проектів, один був представлений поза конкурсом.

Серед кращих проектів Work in Progress: «Цензорка» Петера Керекеса. Приз представлено у вигляді авіаквитків, номіналом у 2 тис. євро від авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» - генерального авіаперевізника ОМКФ.

Також у числі кращих проектів - «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча.

Переможцем конкурсу Odesa IFF ScriptEast Series Projects серед 6 претендентів став фільм «Сімейні архіви» (Хорватія).

Спеціальну нагороду від Series Mania отримав проект серіалу Smokey Eyes (Польща). Приз представляє собою персональне запрошення від генерального директора фестивалю Series Mania, голови журі Odesa IFF ScriptEast Series Projects Лоранс Ершберг взяти участь у 2019 році у Series Mania Writers 'Campus, який пройде в березні в Ліллі (Франція).

Офіційне закриття ОМКФ відбудеться сьогодні ввечері.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на ОМКФ члени Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI) вибрали своїх переможців національної конкурсної програми. Кращим українським повнометражним фільмом, за версією критиків, став «Дельта» Олександра Течинського.

Кращим вітчизняним короткометражним фільмом стала картина «Магнітна буря» режисера Ігоря Ганського.

9-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходить з 13 по 21 липня.