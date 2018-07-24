У Львові ініціюють встановлення якісних камер відеоспостереження на залізничному вокзалі

У прокуратурі зазначили, що пасажири, які прибувають до Львова у туристичних цілях, часто стають об’єктами посягань осіб без постійного місця проживання, зокрема, ромської національності.

Львівська місцева прокуратура №2 встановила, що за час функціонування головної станції Львова (з травня по грудень 2017 року), на ній скоєно 81 крадіжку: 35 на Головному та Приміському залізничних вокзалах, 30 – у поїздах та 16 – на територіях, що належать ПАТ «Укрзалізниця». Окрім цього, зареєстровано вісім грабежів.

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Проаналізувавши ці правопорушення з’ясувалось, що вони залишаються не розкритими, насамперед, через те, що на Приміському залізничному вокзалі відсутні камери відеоспостереження, а на Головному залізничному вокзалі якість такої відеозйомки є дуже низькою, передає varta1.com.ua.

Водночас, на вулиці Чернівецькій та площі Двірцевій, які розташовані поблизу вокзалів, обліковано 149 крадіжок, два грабежі, вісім шахрайств та умисне вбивство.

З вказаної кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень до суду скеровано лише вісім, що свідчить про вкрай низький відсоток розкриття.

У прокуратурі впевнені, що наявність спеціальної відеоапаратури дасть змогу швидко розкривати злочини, притягувати винних до відповідальності, а також упереджувати вчинення таких видів злочинів як грабежі, розбої, крадіжки, злочини проти життя та здоров’я.

«Варто врахувати, що залізничні вокзали приймають поїзди міжнародного сполучення, а пасажири, що прибувають до Львова у туристичних цілях, часто стають об’єктами посягань осіб без постійного місця проживання, зокрема, ромської національності. Під час розслідування цих злочинів є необхідність у оперативному отриманні відео із камер спостереження задля встановлення причетних до злочину. Тривале розслідування призводить до від’їзду потерпілих та втрати доказів. Такі епізоди формують негативний імідж як Львова так і держави загалом», – коментує ситуацію керівник Львівської прокуратури №2 Сергій Янчишин.

Відтак, місцева прокуратура ініціювала вирішення цього питання перед керівництвом виробничого підрозділу Вокзал станції «Львів» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця» та міським головою Львова.