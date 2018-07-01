Російські спецслужби планували напад на єврейські організації у Львові - Геращенко

За словами Геращенка, головним завданням було показати, що в Україні діє ксенофобська організація.

Крім нападу на табір ромів під Львовом російські спецслужби "руками" української молоді планували напасти на єврейські організації у Львові.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

За його словами, головним завданням було показати, що в Україні діє ксенофобська організація.

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"Та трагедія, яка відбулася у Львові, – це не спонтанна ситуація. Це добре спланована акція із залученням російських спецслужб. На сьогодні ми розуміємо, що через інтернет були завербовані два керівники цієї молодіжної організації, яким в голову вселили необхідність організовувати напади не лише на ромів, але й були плани нападу на єврейські організації у Львові", - розповів Геращенко.

"Завданням було показати, що у Львові діє ксенофобська організація, яка на основі расистських поглядів демонструє свою ненависть до представників окремих національностей", - зазначив нардеп.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 23 на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів.

Внаслідок нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка, постраждали.

Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний та семеро 16-17-річних юнаків, затримано, їм оголошено про підозру.