Кінець "паспортного колапсу": в Україні зникли черги за біометричними закордонними паспортами

У ДМС повідомили, що черг на виготовлення паспортів немає, і з січня 2015 року в Україні вже оформлено близько 9,5 млн закордонних біометричних паспортів.

Черги на персоналізацію закордонних паспортів на поліграфкомбінаті “Україна” повністю ліквідовано, документи видаються громадянам вчасно по всій Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк.

“На сьогоднішній ранок в Україні немає черг на виготовлення біометричних закордонних паспортів. Всі громадяни отримують документи вчасно”, - сказав він.

Також, за словами голови ДМС, нині спостерігається невелике зменшення попиту на виготовлення документів.

Він нагадав, що на поліграфкомбінаті “Україна” у січні цього року було введено в експлуатацію додаткову лінію персоналізації документів, що дозволило більш ніж удвічі збільшити кількість закордонних паспортів, які персоналізує підприємство щодоби.

За словами Соколюка, заходи, яких було вжито після різкого зростання попиту, починаючи від запровадження безвізового режиму з ЄС, дозволяють щодня оформлювати понад 20 тис. закордонних паспортів та понад 5 тис. ID-карток.

«Загалом на сьогоднішній день вже оформлено близько 9,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон і майже 2 млн ID-карток», - повідомив голова ДМС.