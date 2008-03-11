ЄС наголошує на необхідності конституційної реформи в Україні

Європейській Союз наголошує на необхідності здійснення конституційної реформи в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це було заявлено сьогодні на засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС.

“ЄС ще раз наголосив на ключовій важливості конституційної реформи, яка б створила життєздатну систему стримувань та противаг між основними державними органами та незалежний Конституційний Суд - як необхідну базу політичної стабільності”, - зазначається у повідомленні прес-служби Ради ЄС.

“Україна була закликана використовувати поради Венеціанської комісії в своїх зусиллях отримати стабільну і дуже збалансовану Конституцію”, - написано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, в Брюсселі відбулося засідання Ради співробітництва Україна-ЄС, в ході якого сторони, зокрема, оцінили виконання Плану дій Україна-ЄС та погодилися продовжити його ще на один рік.