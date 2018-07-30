Благодійний фонд Андрія Доценка «МANUS DEI» забезпечив Білоцерківський пологовий будинок спеціальним обладнанням (фото)

МБФ «МANUS DEI» передав аргоноплазмений коагулятор до Білоцерківського пологового будинку: цей життєво важливий апарат вже введено в експлуатацію, а персонал лікарні проінструктований і готовий використовувати його за призначенням.

Головний лікар міського пологового будинку Анатолій Бондар зазначив, що багато років намагався зробити все для того, аби медична установа під його головуванням отримала обладнання – але дарма.

«Ви розумієте, в якому стані знаходиться вітчизняна медична галузь. Це стосується всіх сфер діяльності: матеріально-технічної бази, забезпечення медикаментами, ремонту або посилення заходів щодо надання невідкладної медичної допомоги. Тому будь – якому лікарняному закладу неможливо обійтися без підтримки небайдужих людей, ми звернулися до представника об’єднання «Батьківщина» в нашому місті Андрія Лавринця, який, у свою чергу, звернувся за допомогою до благодійного фонду «МANUS DEI» – і протягом двох тижнів лікарня отримала коагулятор».

Сьогодні в місті Біла Церква мешкає 220 тисяч жителів, в міському пологовому будинку щороку з`являється на світ півтори тисячі малюків. За статистикою, 300 – 350 пологів відбуваються через кесарів розтин, а будь-яке хірургічне втручання може викликати кровотечу або непередбачувані ускладнення. Відтепер аргоноплазмений коагулятор, який давно вважається одним з найкращих рішень при будь-яких оперативних втручаннях, використовуватиметься максимально ефективно на благо городян.

Він дозволяє завершувати операції в коротші терміни, значно зменшує втрату крові, знижує ризик зараження, запобігає виникненню нової кровотечі і допомагає пацієнтові відновлюється швидше. Також має значно полегшити стан матерів, щастю яких відтепер не завадять довгий післяопераційний період або ускладнення.

Незабаром хірурги випробують коагулятор в роботі, а фонд «МANUS DEI» продовжує свою діяльність, основними напрямками якої є забезпечення медичним обладнанням, реконструкція лікарняних приміщень та допомога дітям з інвалідністю.

«Спеціальна бригада встановлювала аргоноплазмений коагулятор та надала лікарям всі необхідні рекомендації стосовно його експлуатації. Тиждень тому наша команда передала Степанській районній лікарні в Ровенській області новий сучасний УЗД-апарат, у подальших планах фонду – інтенсивний розвиток діяльності щодо забезпечення медичним обладнанням та ремонт лікарняних установ. У своїй роботі ми прагнемо перейти з місцевого рівня до національного, аби працювати на благо в масштабах країни», – наголосив під час передачі апарату голова благодійного фонду «МANUS DEI» Андрій Доценко.

Він також підкреслив - фонд надає перевагу роботі з органами державної влади, адже наразі у сфері благодійності є чимало шахраїв, дії яких розраховано лише на власні інтереси. Коли потреба або звернення до фонду перевіряється представниками місцевої влади, команда «МANUS DEI» може бути впевненою в тому, що процес експлуатації обладнання та його робота для жителів міста перебуватиме під належним контролем.

В подальших планах фонду, який працює з 2017 року – поглиблення основних векторів своєї діяльності та активна співпраця з іншими фондами.