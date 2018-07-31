Смертельна ДТП у Харкові: експертиза не змогла встановити швидкість авто Зайцевої і Дронова

У Харкові суд по смертельній ДТП на вулиці Сумській оголосив перерву до 7 серпня для виклику експертів.

У Харкові для виклику двох експертів, котрі проводили комплексну технічну експертизу в судовому засіданні у справі про ДТП з шістьма загиблими на вулиці Сумській оголосили перерву до 14.00 7 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Київський райсуд Харкова ухвалив під час сьогоднішнього засідання.

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Сьогодні суд допитав одного з групи експертів, що проводили комплексну експертизу — експерта аудіо-, відеозаписів Інституту імені Бокаріуса Ольгу Брендель. За словами експерта, вона відповідала за розкадрування відеозапису, що долучений до матеріалів справи як доказ, а також за встановлення ознак монтажу.

Брендель зазначила, що експертиза не змогла встановити швидкість автомобіля Геннадія Дронова, оскільки авто рухалося з перемінною швидкістю — то збільшуючи її, то зменшуючи.

Швидкість автомобіля Олени Зайцевої встановити також на вдалося, оскільки на відео зображення цієї автівки нечітке та розмите, її «Лексус» з’являється на відео безпосередньо перед зіткненням.

Брендель не змогла відповісти на питання, де саме проходить умовна лінія перехрестя, де сталося зіткнення. Також вона не сказала, чому відповідно до законодавства не пронумеровані та не підписані матеріали, що були взяті для проведення експертизи.

Після допиту експерта, за клопотанням адвоката потерпілих Лариси Матвєєвої до матеріалів справи були долучені документи профільної установи, згідно з якими Зайцева в момент зіткнення перебувала в стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи, взяті після скоєння ДТП, показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.