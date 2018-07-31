"Ситуацію роздули": Геращенко відповіла на скандал з відправкою на відпочинок у Європу замість сиріт дітей мажорів

Раніше журналіст Дмитро Гнап заявив, що влада Краматорська відправили на курорт тільки чотирьох дітей, батьки яких є учасниками АТО. Решта 11 відпочиваючих виявилися дітьми "непростих" батьків.

Серед краматорських школярів, яких відправили в скандальну поїздку до Хорватії, немає дітей "мажорів" – в список потрапили тільки гідні заохочення діти.

Про це у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, яка розкритикувала те, як ситуацію "роздули" в соцмережі.

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Вона зізналася, що також брала участь в організації поїздки разом з нардепами від БПП Марією Іоновою, Артуром Герасимовим та іншими колегами з парламенту.

Раніше журналіст Дмитро Гнап заявив, що влада Краматорська відправили на курорт тільки чотирьох дітей, батьки яких є учасниками АТО. Решта 11 відпочиваючих виявилися дітьми "непростих" батьків.