Підозрюваний у вбивстві ветерана АТО в Бердянську є екс-бійцем "Торнадо" - Геращенко

Спільники кілера - молоді хлопці, спортсмени з Дніпра та Дніпропетровської області, які приїхали на вбивство.

Підозрюваний у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") є колишнім бійцем батальйону "Торнадо".

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

"Так, це правда (що можливий вбивця – колишній снайпер з батальйону "Торнадо", - ред.). На жаль, дуже багато з тих хлопців, які пішли захищати Україну, повернувшись, не знайшли собі місця для нормальної роботи. Не захотівши зробити цього, вони пішли працювати в кримінальні угруповання. Це не перший такий випадок, і, на жаль, думаю, не останній. Війна оголює інстинкти людей, тому так може бути. Вбивцю чекає жорстка відповідальність", - сказав Геращенко.

Він зазначив, що вбивці загрожує довічний термін.

"Вбивство – 115 стаття кримінального кодексу. В даному випадку буде застосовна друга частина статті – вбивство з обтяжуючими обставинами, це вбивство на замовлення, вбивство небезпечним для життя інших людей способом, - тому це буде друга частина. Що стосується інших – це посібники вбивства, вони йдуть як співучасники. Є у кожного свої ролі, хто був водієм, хтось чекав, ще хтось гукнув жертву", - повідомив нардеп.

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Також він розповів і про інших затриманих за підозрою у співучасті у вбивстві.

"Інші люди із затриманих є спільниками кілера – молоді хлопці, спортсмени. Вони живуть у Дніпрі та Дніпропетровської області, приїхали на вбивство. Вони поки що мовчать. Я так розумію, сподіваються, що замовники будуть їх виручати. Шансів у них немає, - є прямі свідчення свідків вбивства кілера", - розповів Геращенко.

На даний момент, як зазначив нардеп, основна версія інциденту – замовне вбивство. Запобіжний захід буде обрано сьогодні у другій половині дня або завтра. Зараз слідчі готують документи до суду.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 липня, в Бердянську був убитий пострілом в спину у дворі власного будинку відомий активіст, учасник АТО Віталій Олешко. На території Запорізької і Донецької областей був введений план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.

Вдень патрульна поліція Бердянська повідомила, що співробітники поліції виявили автомобіль «Таврія» бордового кольору, на якому ймовірний вбивця Олешко зник з місця злочину. Зазначалося, що ані водія, ані пасажирів у салоні не було.

Згодом активісти повідомили, що в Запорізькій області біля Мелітополя затримали ймовірного вбивцю Олешка. За їх даними, діяла група осіб, злочинців впізнали свідки.