Для вбивства "Сармата" нападники підготували два авто: одне з них – на "єврономерах"

Поліція затримала мешканця Бердянська, який, ймовірно, надав автомобіль, який використовувався під час скоєння злочину.

Для вбивства активіста та екс-учасника АТО Віталія Олешка (псевдо "Сармат") нападники підготували два автомобілі, один із яких - на європейських номерах.

Про це під час прес-конференції повідомив начальник поліції Запорізької області Сергій Коміссаров, передає прес-служба Нацполіції.

"Злочинна група осіб підготувала автомобіль на європейських номерах, придбаний для скоєння цього злочину з метою подальшого знищення. Поліцейські встановили, що у Бердянську вони підготували інший автомобіль із запорізькими номерами, який використовували під час скоєння злочину. Також зловмисники придбали зброю для скоєння злочину", - йдеться у повідомленні.

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За словами очільника поліції області, правоохоронці отримали інформацію, що ймовірні зловмисники можуть пересуватись на автомобілі іноземного виробництва.

"Марки автомобіля та його номер були невідомі. У рамках дії оперативного плану «Сирена» були виставлені пости та блокпости, поліцейські перевіряли всі автомобілі та вийшли на злочинців", – сказав Коміссаров.

Він також зазначив, що важливу роль у розкритті цієї справи відіграли оперативно зібрані свідчення очевидців та відпрацювання записів камер відеоспостереження.

Автомобіль, який потрапив у поле зору поліцейських, зупинили на одному з постів, а його пасажирів ідентифікували. На іншому посту підозрюваних затримали. Поліцейські були готові до збройного супротиву.

Всі особи доставили до відділу поліції. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Крім того, поліція затримала мешканця Бердянська, який, ймовірно, надав автомобіль, який використовувався під час скоєння злочину.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2018 року активіста та екс-учасника АТО Віталія Олешка (псевдо "Сармат") пострілом в спину убили у Бердянську у дворі власного будинку.

Пізніше патрульна поліція Бердянська повідомила, що співробітники поліції виявили автомобіль «Таврія» бордового кольору , на якому ймовірний вбивця зник з місця скоєння злочину. Зазначалось, що ні водія, ні пасажирів у салоні не було.

На території Запорізької і Донецької областей було введено план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.

Згодом Перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що поліція затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві мешканця Бердянська.