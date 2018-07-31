У Бердянську на очах у дружини застрелили ветерана АТО: журналіст назвав ймовірного замовника

Вбивця увійшов у двір маленького готелю, який побудував боєць, і мисливською рушницею вистрілив йому в спину.

Сьогодні, близько 13:00 в Бердянську був застрелений Віталій Олешко, позивний "Сармат", доброволець батальйону НГУ "Донбас", учасник самооборони Бердянська, кавалер ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасник боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, вбивця увійшов у двір маленького готелю, який побудував Сармат, і мисливською рушницею вистрілив бійцеві в спину. Поруч з Віталієм знаходилися його дружина і друг - також учасник війни Андрій Манжаров, все це сталося у них на очах.

Читайте такожУ Херсоні активістку облили кислотою: поліція показала нападника на відео

«Я зустрічався з Віталієм три місяці тому в Бердянську. Він був небайдужою людиною. Він всім розповідав про свій конфлікт з місцевим олігархом Олександром Пономарьовим, власником "Російсько-українського науково-виробничого підприємства "Агрінол". Пономарьов і "Агрінол" контролюють Бердянськ, вони контролюють всю владу, і очевидно, має зв'язки в кримінальному світі. Бердянськ - маленьке місто, тих, хто сміє виступати проти влади - одиниці, і Олешко був одним з найбільш активних і зухвалих. Сам Пономарьов зараз - народний депутат у групі "Воля народу", а колишній директор "Агринола" і його друг Сергій Валентиров - депутат Блоку Порошенко. Тому Пономарьову і Валентирову все сходить з рук - навіть те, що через постачання неякісного масла "Агрінолом" були виведені з ладу танки 17-ї танкової бригади», – пояснює Бутусов.

Він упевнений, що як одна з основних у справі про вбивство Олешко повинна розглядатися версія замовлення Пономарьова або близьких до нього кримінальних структур, які могли в інтересах нардепа усунути одного з небагатьох публічних опонентів місцевого олігарха.

«Звертає увагу зухвалість і публічність вбивства - вбивця не боявся, що його спіймають, він хотів, щоб вбивство було демонстративним. Велика проблема розслідування - місцеві правоохоронні органи перебувають під сильним тиском з боку Пономарьова, який має глибокі зв'язки і вплив на прокуратуру і поліцію. Тож справа честі не тільки правоохоронців, але і всього українського суспільства забезпечити максимальний резонанс. Провести розслідування і покарати бердянську мафію та її ватажків без громадського тиску держава не зможе. Вбивство Віталія Олешко показало, що в Бердянську відбувається мафіозне беззаконня, і смичка криміналу зі структурами влади», – зазначив журналіст.