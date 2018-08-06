Журналісти з’ясували, скільки коштує підготувати дитину до школи (відео)

Середній бюджет школяра цьогоріч складає щонайменше 4000-5000 гривень.

Перше вересня – за місяць, а шкільний товар уже є на полицях магазинів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, батьки школярів починають готуватися до навчального року та шукають оптимальні варіанти, як заощадити.

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Вартість на товари різниться, але батьки скаржаться на високі ціни:

Рюкзаки – від 500 - 2 тисяч гривень

Зошити – від 2 до 5 гривень

Пенали – від 50 до 500 гривень

Фломастери – від 20 до 160 гривень

Шкільна сукня для дівчаток – в середньому затягне від 400 до півтори тисячі гривень

Костюм на хлопчика – від тисячі до 2000 грн.

Взуття – близько 1000 гривень.

Середній бюджет школяра цьогоріч складає щонайменше 4000-5000 гривень. Щоби зекономити, експерти радять батькам не поспішати та ретельно дослідити, що пропонують ринки та базари, до того ж одним з варіантів закупок є інтернети та оптові склади.