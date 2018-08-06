Жителя Луганська, який мав не допускати спостерігачів ОБСЄ до військової техніки "ЛНР", засудили до шести років тюрми

Учаснику так званої "народної міліції "ЛНР" винесли вирок.

У Луганській області чоловіка, який охороняв військову техніку «ЛНР», засуджено до шести років позбавлення волі.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, слідчі підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно громадянина України за фактом участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України).

«Під час досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що житель Луганська брав участь у злочинній діяльності не передбаченого законом збройного формування на так званій посаді «стрілка 2-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції «ЛНР», - йдеться у повідомленні.

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«Протягом 2017 року учасник збройного формування здійснював охорону військової техніки так званої «народної міліції» «ЛНР», яка із застосуванням тяжкого озброєння з 2014 року по теперішній час вчиняє обстріли позицій, військових, цивільних об’єктів та населення на території Луганської області. Крім того, він чергував на одному з блокпостів Краснодонського району Луганської області, з метою не допущення доступу спостерігачів місії ОБСЕ до місць перебування військової техніки», - зазначили у прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, і призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше безпілотник СММ ОБСЄ помітив на Луганщини конвой з 8 гаубиць бойовиків.