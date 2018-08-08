"Депутата ЛНР", якого затримали по дорозі за українською пенсією, засудили до 8 років ув'язнення

Правоохоронці затримали «політичного діяча» при спробі перетнути лінії розмежування з метою отримання пенсії на підконтрольній українській владі території.

Лисичанський міський суд Луганської області засудив «депутата» так званого «народного совєта ЛНР» до восьми років ув'язнення.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Так, правоохоронці встановили, що мешканець Хрустального приєднався до лав незаконних збройних формувань у 2014 році.

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"Зловмисник активно підтримував збройну агресію РФ проти України, сприяв встановленню окупаційної адміністрації в ОРЛО, голосував за прийняття ряду сепаратистських «законів» псевдореспубліки", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали «політичного діяча» при спробі перетнути лінії розмежування з метою отримання пенсії на підконтрольній українській владі території.

Суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили.

Як повідомляв УНІАН, раніше жителя Луганська, який мав не допускати спостерігачів ОБСЄ до військової техніки "ЛНР", засудили до шести років тюрми.