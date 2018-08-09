Ідеальна вечеря для мешканців міста: авторський карпатський кефір «Галичина»

Молочна компанія «Галичина» випустила унікальний карпатський кефір, виготовлений за авторською технологією. Насичений ніжний молочний смак – унікальність нового продукту. Особливістю серії карпатських кефірів стали кефір «Духмяні трави» (з додаванням м’яти та меліси) та кефір «Клітковина - зерна льону». Усі нові продукти компанії об’єднані темою Карпат – їхньою красою, чистотою та спокоєм.

У ритмах сучасного світу, коли після активного робочого дня потрібно встигати повноцінно харчуватися та відновлювати життєві сили, компанія пропонує своїм споживачам ідеальну вечерю – карпатський кефір. Він дарує міцний та спокійний сон, такий, наче на відпочинку в Карпатах. Щоб кожного ранку, свіжі та бадьорі, ви були готові до підкорення нових життєвих вершин.

Кефірна закваска, яка міститься у ньому, покращує поживну цінність молока, змінює структуру білка, тому він легше перетравлюється організмом людини. Також у процесі приготування кефіру молоко збагачується цілим набором необхідних для травлення ферментів, а також вітамінами групи В. Карпатський кефір вирізняється насиченим ніжним молочним смаком. «Так, у нас є авторський секрет, який робить смак цього продукту неповторним. Карпатський кефір, як і інші кефіри, виготовляють за допомогою додавання кефірної закваски, але ми дотримуємося унікального технологічного процесу – вносимо закваску у чітко визначений момент», - розповідає Оксана Андрушків, директор з маркетингу молочної компанії «Галичина».

«Дійсно, кефір – найкорисніший кисломолочний продукт. І його систематичне споживання дозволяє внормувати мікрофлору кишківника, подолати дисбактеріоз, підвищити імунітет і значно покращити загальне самопочуття», - пояснює Оксана Андрушків.

Унікальними за своїм смаком та складом на ринку кисломолочної продукції також стали новинки компанії. У кефірі «Клітковина - зерна льону» міститься насіння льону, рослинна клітковина, гречані та вівсяні висівки. Склад цього продукту сприяє роботі травної системи, прискорюючи обмін речовин. Кефір «Духмяні трави», з додаванням м’яти та меліси, допоможе заспокоїти збуджену нервову систему після напруженого робочого дня, а відтак подарує міцний та здоровий сон.

Нагадаємо, молочна компанія «Галичина» оновила дизайн та розширила лінійку смаків йогуртно-кефірної продукції. Зокрема у межах ребрендингу випустила новинку – карпатський йогурт без цукру, виготовлений за особливою технологією і рецептурою.