У Міносвіти розповіли, коли в школах може пройти перший дзвінок

16:58, 13 серпня 2018
Суспільство
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Школи самі вирішуватимуть, коли проводити перший дзвінок УНІАН

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У зв'язку з цим, свято школи можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

"Оскільки питання організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти відноситься до виключної компетенції навчального закладу, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає навчальний заклад. Тому таке свято може бути проведено як 1 вересня, так і 3 вересня",  - йдеться в повідомленні відомства.

Цого року 1 вересня припадає на суботу.

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Теги: #Міносвіти#перше вересня