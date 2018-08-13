У Міносвіти розповіли, коли в школах може пройти перший дзвінок
16:58, 13 серпня 2018Суспільство
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Це свято школи можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок.
Школи самі вирішуватимуть, коли проводити перший дзвінок УНІАН
Рішення про проведення свята першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад окремо.
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У зв'язку з цим, свято школи можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок, повідомили в Міністерстві освіти і науки.
"Оскільки питання організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти відноситься до виключної компетенції навчального закладу, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає навчальний заклад. Тому таке свято може бути проведено як 1 вересня, так і 3 вересня", - йдеться в повідомленні відомства.
Цого року 1 вересня припадає на суботу.
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