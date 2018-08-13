У Міносвіти розповіли, коли в школах може пройти перший дзвінок

Це свято школи можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок.

Рішення про проведення свята першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад окремо. Читайте такожНа процедуру проведення тесту подали скарги 79 учасників ЗНО-2018 У зв'язку з цим, свято школи можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок, повідомили в Міністерстві освіти і науки. "Оскільки питання організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти відноситься до виключної компетенції навчального закладу, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає навчальний заклад. Тому таке свято може бути проведено як 1 вересня, так і 3 вересня", - йдеться в повідомленні відомства. Цого року 1 вересня припадає на суботу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter