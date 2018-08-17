Будували з грубими порушеннями: експерт назвав найнебезпечніший міст Києва

За оцінкою директора центру "Інститут міста", кілька мостів столиці потребують капітального або поточного ремонту.

Найнебезпечнішим мостом у Києві можна вважати міст Кирпи, оскільки його будівництво відбувалося з порушеннями.

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Про це виданню "Апостроф" розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

"Особлива ситуація з мостом Кирпи (Дарницьким мостом), оскільки його будівництво відбувалося з грубими порушеннями. Проект пройшов державну експертизу тільки після того, як вже було побудовано сім опор, які були зведені з порушенням технологій - не закладалася арматура. Один з колишніх членів державної експертизи розповідав мені, що одну з опор зробили як в анекдоті - просвердлили дірки й позасовували туди арматуру. Між нами кажучи, це як мертвому припарка. Тому цей міст викликає занепокоєння, але щоб дати оцінку його стану, необхідно провести ретельні обстеження", - пояснив він.

Крім того, за його словами, кілька мостів столиці потребують капітального або поточного ремонту. В першу чергу, це міст Патона - на одній з опор обрушилось гранітне облицювання. На Повітрофлотському мосту потрібно провести поточний ремонт, бо він протікав і обсипалися його обробки.