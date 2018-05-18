В Одесі 16-річна дівчина стрибнула з мосту

За попередніми даними, жителька села Фонтанка наклала на себе руки через нерозділене кохання.

У центрі Одеси унаслідок падіння з Тещиного моста загинула 16-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, трагедія сталася сьогодні близько другої години ночі.

За попередніми даними, дівчина, 2002 року народження, жителька села Фонтанка Одеської області, вчинила самогубство, стрибнувши з моста.

Зазначається, що ймовірна причина суїциду - нерозділене кохання.

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Зокрема, у речах потерпілої, яка була студенткою одного з училищ у Біляївському районі області, виявили зошит, в якому - відповідний лист до молодого чоловіка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, з позначкою самогубство) Кримінального кодексу України.

На даний час встановлюються обставини і причини події.

Висота Тещиного моста - близько 30 метрів, довжина - 130 метрів.

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