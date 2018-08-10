У моторошній ДТП під Запоріжжям загинули четверо дітей - ЗМІ (фото, відео)

Унаслідок аварії загинули п'ятеро людей.

У п'ятницю, 10 серпня, в Запорізькій області під Каменським зіткнулися пасажирський мікроавтобус і вантажівка.

В результаті ДТП загинуло 5 осіб, з них четверо - діти, передає місцевий сайт Gazeta.zp.

Крім того, повідомляється про 13 постраждалих.

УВАГА! Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою і вагітним!

Як повідомляв УНІАН, в курортній зоні Одеси пізно ввечері 9 серпня сталася масова ДТП з потерпілими, розбиті п'ять автомобілів.