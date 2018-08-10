У моторошній ДТП під Запоріжжям загинули четверо дітей - ЗМІ (фото, відео)
17:05, 10 серпня 2018Інциденти
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Унаслідок аварії загинули п'ятеро людей.
Аварія забрала життя 4 дітей / фото gazeta.zp.ua
У п'ятницю, 10 серпня, в Запорізькій області під Каменським зіткнулися пасажирський мікроавтобус і вантажівка.
В результаті ДТП загинуло 5 осіб, з них четверо - діти, передає місцевий сайт Gazeta.zp.
Крім того, повідомляється про 13 постраждалих.
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Як повідомляв УНІАН, в курортній зоні Одеси пізно ввечері 9 серпня сталася масова ДТП з потерпілими, розбиті п'ять автомобілів.
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