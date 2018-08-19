У Москві провели акцію на підтримку українських політв'язнів, обійшлося без затримань

"Можливо, путінський режим – в очікуванні гарантованих США жорстких санкцій, які обрушаться на Кремль 22 серпня, вирішив вести себе м'якше", - припустила активістка.

У Москві на Тверській 18 серпня активісти провели одиночні пікети на підтримку українських політв'язнів «Стратегія-18».

«Ми провели традиційні пікети на підтримку кримських татар, Сенцова, Балуха і всіх українських в'язнів Кремля. Обійшлося без затримань. Можливо, путінський режим – в очікуванні гарантированнных США жорстких санкцій, які обрушаться на Кремль 22 серпня, вирішив вести себе м'якше», – розповіла учасник пікетів Віра Лаврешина, передає Крим.Реалії.

У червні після низки подібних одиночних пікетів у Москві були затримані четверо активістів.

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Російські активісти з Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця до 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

Як повідомляв УНІАН, раніше сестра Сенцова назвала умову, при якому Путін може звільнити українського режисера.