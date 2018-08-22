Соцмережі пишуть: історія зі «стрєлочніком» у справі Гандзюк – тотальна ганьба, вибачень тут недостатньо

Миколу Новікова затримали, аби загасити хвилю протестів і швидко закрити незручну справу, стверджують у соцмережах.

Історія з «випадковим стрєлочником» у справі щодо нападу на активістку Катерину Гандзюк, якого відпустили без суду через наявність залізного алібі – це ганебний для правоохоронців епізод, який вимагає не просто вибачень, але й звільнення певних службових осіб, переконаний блогер Іван Оберемко.

Як вказвав він у Facebook, підозрюваного у провадженні Миколу Новікова затримали, аби загасити хвилю протестів і швидко закрити незручну справу Гандзюк.

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Тепер його відпускають через наявність алібі, яке публічно і швидко здобули «журналісти з бездоганною репутацією».

«Випускають, ХОЧА Юрій Луценко ще вчора ніс відверту маячню що це не алібі, а х*ралібі. Випускають, ХОЧА Антон Авакович Геращенко публічно заявив, що цей абсолютно лівий чувак зі 100% алібі і є злочинець, справу закрито, вибачайтесь. Што? Серйозно, абсолютно ліву людину, яку сьогодні випускають без суда, видавали за крапку в розслідуванні», - наголосив Оберемко.

«По суті ми тепер наочно розуміємо, що без шаленого публічного тиску та журналістскього контролю мусора нічого не розслідують і більше того — готові саджати будь-кого з вас, аби закрити незручну справу і відвести від себе підозри», - підкреслює автор.

На його думку лише публічна підтримка може вберегти кримінальну справу від провалу.

«Це така тотальна ганьба, за яку вже МАЛО ПРОСТО ВИБАЧЕНЬ ВІД МВС ТА ПРОКУРАТУРИ. За це вже мають летіти в смітник погони. Ніякого варіанту "ну сорян, ну посидів лівий вася пару тижнів, ну так, ми публічно годували вас лайном, шо тут такого". Ні, тварі, не сорян», - висловився блогер.

На його переконання, за історію з Новіковим силові структури мають принести публічні вибачення. Більше того – за неї слід звільнити певних службових осіб.

«Де квартира журналістам, які зробили за вас роботу і врятували роки життя лівій людині? Де звільнення за косяки та спробу засадити абсолютно ліву людину?», - задається питаннями Оберемко.

У коментарях до публікації користувачі нагадали, як правоохоронці заявляли про наявність серйозних доказів проти Новікова.

Як повідомляв УНІАН, підозрюваного у справі замаху на херсонську чиновницю та активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова звільнили з-під варти ще до початку розгляду апеляції захисту.

Новіков, в свою чергу, підтвердив, що правоохоронці не вибивали зізнань із нього силою.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину. 6 серпня Херсонський міський суд обрав підозрюваному Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні, 22 серпня, голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом слідство притягує до кримінальної відповідальності шістьох підозрюваних в участі чи співучасті у замаху на вбивство Гандзюк.