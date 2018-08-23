Православних українців закликали підписуватися під заявою щодо підтримки автокефалії

Її автори пропонують замість війни юрисдикцій - "мирне співіснування, співпрацю і співслужіння".

Православних українців з різних церков закликають підписуватися під заявою ініціативної групи мережі Відкритого Православ’я, у якій йдеться про підтримку надання українській церкві автокефалії.

Публічна заява, над якою працювали учасники круглого столу "Якою бути Православній Церкві України: місце в суспільстві", що проходив 20-23 серпня в Києві, опублікована на сторінці Мережі у Facebook.

"Зібрані разом за ініціативи Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, ми, духовенство і вірні Української Православної Церкви, розпочали діалог про те, якою бути Православній Церкві України та про її місце в суспільстві. Більшість з нас є переконаними і послідовними прихильниками автокефалії Православної Церкви України. Ми відкриті до діалогу і закликаємо православних українців, які належать чи будуть належати до різних православних юрисдикцій, відмовитися від мови ворожнечі і насильства до будь-кого у вирішенні будь-яких питань, в т.ч. адміністративних та майнових", - йдеться у заяві.

Її автори пропонують замість війни юрисдикцій - "мирне співіснування, співпрацю і співслужіння".

"Ми вітаємо бажання Константинопольського Патріарха та Вселенського Православ’я допомогти православним українцям вилікувати церковні розділення. Але й ми маємо бути не пасивними спостерігачами, а активними учасниками процесів примирення в Українському Православ’ї. Надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України - це лише початок процесу єднання православних українців і розбудови Української Церкви на засадах біблійної мудрості, євангельської відкритості та православної соборності", - йдеться у заяві.

Автори заяви підтримують намагання президента сприяти процесові отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

"Одночасно ми закликаємо державну владу забезпечити неухильне дотримання українського законодавства та захищати конституційне право на свободу світогляду і віросповідання, унеможлививши насильство та забезпечивши мирне і правове вирішення усіх спірних питань. Політиків, експертів та журналістів, незалежно від їх ставлення до процесів, що відбуваються в українському Православ’ї, ми просимо утримуватися від агресивної риторики, не закликати до насильства і не погрожувати ним", - йдеться у заяві.