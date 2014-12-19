На благодійному концерті в Києві Вакарчук зібрав 10 мільйонів для військового шпиталю



Як повідомили УНІАН у прес-службі Ощадбанку, мета виступу - зібрати кошти для повного облаштування операційних Запорізького військового госпіталю. В грудні 2013-го року за наказом колишнього Міністра оборони стаціонар госпіталю був закритий. Зважаючи на складну ситуацію на сході країни, восени 2014-го новим керівництвом Міноборони прийнято рішення про відновлення роботи медичного закладу.

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Довідка. Запорізький військовий госпіталь - один з найближчих до зони АТО медичних закладів. Його повноцінна робота надасть можливість якнайшвидше надавати кваліфіковану медичну допомогу пораненим бійцям і врятує багато людських життів.

На сьогодні госпіталь вкрай потребує медичного обладнання. Саме на повне облаштування операційних та придбання автомобілів швидкої допомоги пішли внески, отримані від благодійників.