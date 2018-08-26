Окупанти затримали кримського татарина на адмінкордоні з Кримом - Чубаров

Вночі з`явилась інформація про те, що затриманого відпустили, однак депутат очікує її підтвердження від членів його родини.

Федеральна служба безпеки РФ 25 серпня затримала кримського татарина на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом.

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Про це повідомив лідер Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

Так, за його словами, 19 серпня Сервер Девлетшаєв разом з дружиною і трьома дітьми приїхали до анексованого Росією півострова напередодні мусульманського свята Курбан-байрам, щоб відвідати батьків та родичів.

Згідно з інформацією депутата, сім’я прибула на адмінкордон із Кримом 25 серпня.

«Після перегляду російськими прикордонниками особистих документів, ФСБ-шники забрали главу сім'ї Сервера, а його дружині Ділярі сказали, що вона з дітьми може виїхати з Криму. На її запитання, як вона може поїхати без чоловіка, їй пояснили, що він «побуде» у них як мінімум до обіду», – написав Чубаров.

Він додав, що станом на 23:00 25 серпня дружина Девлетшаєва з дітьми перебували на материковій частині України.

«Прибулим на КПП «Каланчак» батькам Сервера Девлетшаєва російські окупанти не говорять, де перебуває їхній син», – зазначив Чубаров.

Згодом депутат, посилаючись на інформацію з Криму, повідомив у Facebook, що Девлетшаєва начебто відпустили, однак він очікує підтвердження цієї інформації від членів його сім'ї.

"Як щойно повідомили з Криму, Сервер Девлетшаев після 18 годинного затримання ФСБ-шниками вийшов на зв'язок і повідомив, що його відпустили ... Будемо чекати підтвердження від членів його сім'ї ...", - написав він.

Нагадаємо, у липні Парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці в Європі закликала Росію звільнити незаконно затриманих або засуджених українців і кримських татар в окупованому Криму.