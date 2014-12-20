ЮНІСЕФ: За час бойових дій на Донбасі загинули майже півсотні дітей

Внаслідок бойових дій на Донбасі загалом загинули принаймні 44 дитини.

Про це повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

За оцінками ЮНІСЕФ, у важкому становищі опинилися приблизно 1,7 мільйона українських дітей.

Читайте також50 тисяч дітей через конфлікт на Донбасі не можуть ходити до школи - ЮНІСЕФ

Представник регіонального відділення Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для країн Центральної та Східної Європи і Середньої Азії Крістен Елсбі заявила про те, що в тих частинах Донецької області, де все ще тривають бої, закриті 147 шкіл. У районах, контрольованих урядом, пошкоджені або зруйновані будівлі 187 навчальних закладів. Родини переселенців часто відмовляють записувати своїх дітей до школи за місцем тимчасового проживання, оскільки сподіваються, що незабаром повернуться в рідні місця або знайдуть притулок в іншому місці.

Елсбі додала, що до Харкова щодня прибувають по 500 осіб з Донецької та Луганської областей, а в деякі дні їх потік раніше збільшувався до 5 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня прес-служба ЮНІСЕФ заявила, з березня 2014 року 1 млн людей виїхали з територій, на яких триває конфлікт, у тому числі 530 тис. виїхали в інші регіони України, серед них щонайменше 130 тис. дітей.

За даними ЮНІСЕФ, 50 тис. українських дітей через конфлікт не можуть ходити до школи.