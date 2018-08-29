Голова сільради на Херсонщині вимагав в якості хабара 70 тонн пшениці та 116 гектарів землі

Голову сільської ради затримано після передачі йому договорів суборенди вказаної земельної ділянки та 30 тонн зерна.

У Херсонській області затримано голову Зарічненської сільської ради, який вимагав у підприємців 70 тонн пшениці та 116 гектарів землі в якості хабаря.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

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"Високопосадовець вимагав у керівників місцевого фермерського господарства неправомірну вигоду у вигляді 70 тон пшениці загальною вартістю 400 тис грн та право користування в сільськогосподарських цілях земельною ділянкою площею 116 га. Натомість чиновник обіцяв не чинити перешкоди в збиранні фермерським господарством урожаю насіння соняшника", - йдеться в повідомленні.

Голову сільської ради затримано 28 серпня в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після передачі йому договорів суборенди вказаної земельної ділянки та частини обумовленої неправомірної вигоди в кількості 30 тонн зерна вартістю 180 тис грн.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії. Готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Галицький районний суд Львова 20 липня обрав запобіжний захід меру міста Сколе, затриманому під час одержання хабара, із правом внесення застави у розмірі 140 960 грн.