В Італії заарештовано двох українців за незаконне перевезення мігрантів

Українці переправили до Італії з Туреччини 44 мігрантів з Афганістану.

В Італії заарештовано ще двох українців за незаконне перевезення мігрантів.

Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на поліцію.

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Зокрема, українців заарештовано за переправлення до Італії з Туреччини вітрильним судном 44 мігрантів з Афганістану, в тому числі 12 дітей.

Човен з мігрантами у понеділок прибув до італійського острова Сицілія та пришвартувався неподалік міста Ното.

Як повідомляв УНІАН, станом на липень 2017 року в Італії правоохоронними органами впродовж двох років затримано близько 40 громадян України за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів у Середземному морі