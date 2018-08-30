У мережі з'явилося відео однієї з останніх появ Кобзона на публіці

30 серпня у віці 80 років після тривалої хвороби помер радянський і російський співак Йосип Кобзон.

В мережі опубліковано відео однієї з останніх появ на публіці радянського і російського співака Йосипа Кобзона.

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Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot.

«Одна з останніх появ Кобзона на публіці. Він вимовляє прощальні слова на похоронах свого друга, поета Андрія Дементьєва», – йдеться в повідомленні.

«Дуже шкода, що ми не зустрінемося з тобою в цьому житті», – сказав Кобзон.

Зазначимо, похорон Дементьєва відбувся 29 червня 2018 року.

Відео: Life Shot

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня у віці 80 років після тривалої хвороби помер радянський співак Йосип Кобзон. Співак, який народився в Донецькій області, був відомий тим, що беззастережно підтримував російську агресію на Донбасі.

Співак буде похований 2 вересня на Востряковському кладовищі в Москві.