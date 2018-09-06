"Кримський титан" використовує кислотний накопичувач, половина якого розташована на Херсонщині

За словами жителів перевірених районів Херсонщини, до окупації, об’єми хімічних викидів з підприємства контролювалися й не перевищували норми.

Херсонщину відвідала міжвідомча робоча група щодо визначення екологічної ситуації на території Херсонської області.

Як повідомляє прес-служба Херсонської ОДА, до складу групи увійшли керівники Міністерства екології та природних ресурсів України, Головного управління ДСНС України, Державної екологічної інспекції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерства охорони здоров’я України тощо.

В ОДА зазначили, що завод «Титанові інвестиції» (раніше – «Кримський титан», - ред.), який наразі знаходиться на території тимчасово окупованого Криму й підпорядковується тамтешньому керівництву, продовжує використовувати кислотний накопичувач, половина якого розташована на території Херсонщини.

За словами місцевих жителів обох перевірених районів Херсонщини, раніше, до окупації, об’єми хімічних викидів з підприємства контролювалися й не перевищували норми, за останні ж роки ситуація змінилася й люди змушені відчувати на собі й власному здоров’ї порушення дотримання технічних норм скиду хімічних відходів з «Титанових інвестицій».

Так, міжвідомча робоча група щодо визначення екологічної ситуації на Херсонщині взяла проби з кислотного накопичувача, а також із Лемурійського озера, розташованого поруч із Сивашем через перешийок, для проведення аналізів на кількість вмісту небезпечних хімічних елементів. Найближчим часом будуть зроблені експертні лабораторні висновки.

«Якщо ситуація з перевищеною кількістю викидів й погіршенням стану середовища й здоров’я людей підтвердяться, буде скликано засідання державної комісії, яка розробить відповідні пропозиції та рекомендації для покращення екологічної ситуації в області», - сказав заступник Міністра екології та природних ресурсів України Віктор Вакараш.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв зауважив, що існує два варіанти ускладнення екологічної ситуації. «Або це дійсно через певні хімічні реакції на кислотному накопичувачі через посушливу погоду й відсутність опадів, або це через те, що на Кримському півострові вивільнилися запаси прісної води для нормального функціонування «Титанових інвестицій» і через використання підсолених ґрунтових вод виникають небезпечні хімічні реакції у використовуваній сировині й відходах. Таким чином окупаційна влада Криму провокує поновити подачу прісної води на півострів з Північно-Кримського каналу. Є закон про припинення подачі прісної води на територію тимчасово окупованого Криму і ми будемо його дотримуватися. Наразі ж, очікуватимемо перших висновків експертів і науковців, адже за нами, в першу чергу, правда!», – сказав Гордєєв.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів із кислотонакопичувача заводу «Кримський титан».

30 серпня кримські екологи та експерти дійшли висновку, що джерелом випаровування міг стати вміст кислотовідстійника заводу через спеку і відсутність води з Північно-Кримського каналу.

В Армянську і Яни Капу (Красноперекопську) металеві предмети покриваються іржею, з дерев опало листя, в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах іноді лежать мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилася кількість звернень жителів до медустанов, в аптеках утворився дефіцит сорбентів і марлевих пов'язок.

Окупанти вирішили зупинити роботу заводу на два тижні, евакуювати дітей і жінок.

Також на адмінкордоні з Кримом у Херсонській області прикордонники фіксують наявність токсичних речовин у повітрі. 4 вересня кілька прикордонників на адмінкордоні відчули погіршення стану здоров'я через хімічні викиди заводу.

5 вересня речник Міноборони Олександр Мотузяник із посиланням на Головне управління розвідки заявив, що погіршення екологічної обстановки на півночі окупованого Криму сталося в результаті потрапляння снарядів у відстійники хімічних відходів титанового і содового заводів під час військових навчань збройних сил РФ.