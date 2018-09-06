Жителі розповіли про "справжнє пекло" в Армянську: дихають кислотними викидами, масок і марлевих пов'язок не вистачає (відео)

Жителі Армянська стверджують, що ситуація в місті набагато складніша, ніж заявляють чиновники.

4 вересня окупанти повідомили про зафіксоване перевищення допустимої норми шкідливих речовин в атмосфері Армянська. У зв'язку з цим з міста почали вивозити дітей шкільного віку.

"Чиновники" уникають слова «евакуація» і запевняють, що викиди не загрожують здоров'ю людей. Також влада пообіцяла зупинити роботу содового заводу «Кримський титан», який на сьогодні вважають винуватцем кислотних викидів, передають "Крим.Реалії".

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Водночас жителі Армянська стверджують, що ситуація у місті набагато складніша, ніж заявляють чиновники, й називають її «справжнім пеклом».

Зазначається, що вивезти з Армянська у санаторії півострова планують 2,2 тисячі школярів з 2,6 тисяч. Батьки ще 400 відмовилися виїжджати централізовано і вважали за краще самостійно вибрати для своїх дітей місця тимчасового переселення.

Евакуація продовжилася й вночі. Як повідомляє мешканка Армянська Ольга Малікова, близько 23:00 Армянськ залишили чотири автобуси з учнями школи № 2.

Інша мешканка Армянська Безпалько Ірина повідомила, що умови перевезення дітей були не найкомфортніші.

Жителька Армянська Галина, яка побажала залишитися неназваною, розповіла журналістам, що дітей з міста евакуювали у поспіху, на збори надали близько години.

Жителі Армянська, які залишаються в місті, продовжують дихати кислотними викидами. Вони змушені вдаватися до різних способів захисту, їх не вистачає: повідомляється про дефіцит захисних масок і марлевих пов'язок.