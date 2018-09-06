Привітання "Слава Україні!" можуть закріпити для поліцейських

Відповідне рішення схвалив Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності схвалив рішення про внесення правок до законопроекту "Про внесення змін у деякі закони України з питань проходження військової служби" (№ 7549), які передбачають закріплення для поліцейських привітання "Слава Україні!".

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Законопроект парламент розгляне у другому читанні наступного пленарного тижня.

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Як повідомляв УНІАН, 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності на столичному Хрещатику вперше офіційно прозвучало нове військове привітання «Слава Україні!» - «Героям слава!».

Сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до статутів Збройних сил України" (№ 9036).

Законопроектом пропонуються зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України та Стройового статуту Збройних сил України щодо встановлення нового військового вітання "Слава Україні" – "Героям слава", а також впорядкування ритуалу підняття Державного прапора України.

Крім того, законопроектом передбачається, щоб в армії використовувалося звернення не тільки "товаришу", але й "пане".