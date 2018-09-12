Стрілянина по дітях на Миколаївщині: батьки відмовилися від претензій

Мати потерпілого хлопчика Артема - Людмила Хан - заявила, що отримала на лікування сина 18 тис. грн і претензій до підозрюваного не має.

Прокуратура вимагає відправити під варту чоловіка, який стріляв по дітях у Новій Одесі (Миколаївська область) з саморобного пристрою. У той же час, батьки постраждалих не мають до нього ніяких претензій.

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Про це повідомило миколаївське видання "Мой город". Зазначається, що 11 вересня Центральний райсуд Миколаєва обирав запобіжний захід Олександру Євграфову, який стріляв по дітях із саморобного пристрою.

У залі суду Євграфов визнав свою причетність до інциденту, але запевнив, що зробив це не навмисно. За його словами, рушницю він знайшов і взяв її, щоб налякати дітей.

Він заявив, що не спеціально поранив дитину, а цілився донизу.

Прокуратура підкреслила, що підозрюваний може ховатися від слідства та впливати на свідків. Крім цього, він є родичем співробітника Новоодеського райвідділу поліції. Також існує ризик здійснення інших злочинів, оскільки Євграфов уже притягувався до адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у громадському місці.

У зв'язку з цим прокуратура просила відправити його під варту на 60 діб.

Мама однієї потерпілої дівчинки Ірина Венгер зазначила, що знає підозрюваного близько 12 років. За її словами, підозрюваний - добра і порядна людина і їй його шкода. Вона вважає, що чоловік не бажав зла її дочці, бо любить її.

"Я хочу сказати, що дядько Саша по-любому не спеціально це зробив. Може, він був неадекватним. Він зараз сидить, мені його дуже шкода, я плачу в душі. Мені його шкода як людину. Він сидить як неадекватний, не розуміє, що відбувається. Я розумію, що він це не спеціально зробив. Він пенсійного віку, живе сам. Я не прийшла захищати його, я просто хочу пом'якшити йому покарання. Я прийшла сюди, щоб сказати, що він не заслужив такого покарання - 10-15 років. Він любить і поважає мою дитину", - заявила Ірина Венгер на суді.

Зазначається, що батьки Венгер написали розписки, що їм виплатили 10 тис. грн матеріальної компенсації. Вони також написали заяви, що не мають претензій до підозрюваного.

Мати потерпілого хлопчика Артема - Людмила Хан - також заявила, що отримала на лікування сина 18 тис. грн і претензій до підозрюваного не має.

Жінка заявила що Євграфов часто перебуває в стані алкогольного сп'яніння, тому вона допускає обрання запобіжного заходу - домашній арешт, але щоб "за ним спостерігали". Вона також повідомила, що стан сина стабільний.

Вислухавши заяви обох сторін та свідчення свідків, суддя пішов у дорадчу кімнату. Запобіжний захід оголосять 12 вересня о 10:00.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у Новій Одесі Миколаївській області 68-річний чоловік стріляв з саморобного пристрою по дітях, які гралися на вулиці біля його подвір’я. Внаслідок чого були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9-ти та 5-ти років.

Зловмисник також отримав тілесні ушкодження у вигляді поранення руки.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("замах на умисне вбивство"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Наразі вилучені з місця події залишки саморобного пристрою для стрільби були направлені на експертне дослідження.

Крім того правоохоронці з’ясували, що зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння хуліганських дій і за появу у громадських місцях у стані сп’яніння, та у момент скоєння злочину також перебував у стані алкогольного сп’яніння.