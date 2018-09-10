Стрілянина по дітях на Миколаївщині: 12 річний хлопчик у тяжкому стані, зловмисника затримали

Також у лікарні знаходиться і зловмисник.

Медики оцінюють як тяжкий стан здоров'я 12-річного хлопчика, який був поранений у результаті стрілянини у Новій Одесі Миколаївській області.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської області.

Зазначається, що двох інших дітей відпущено на амбулаторне лікування.

Також у лікарні знаходиться і зловмисник.

За даними поліції, чоловік перебував напідпитку, коли вийшов до дітей, які грались неподалік його домоволодіння, та скоїв постріл.

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Повідомляється, що раніше він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння хуліганських дій та за появу у громадських місцях у стані сп’яніння.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 9 вересня у Новій Одесі Миколаївській області чоловік стріляв з саморобного пристрою по дітях. Внаслідок чого були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9-ти та 5-ти років.