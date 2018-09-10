Стрільба по дітях на Миколаївщині: хлопчик, потерпілий від кулі пенсіонера, розповів подробиці (відео)

68-річний місцевий житель вистрілив з саморобного пристрою по дітях, які гралися.

На Миколаївщині пенсіонер поранив трьох дітей. 11-річний хлопчик і дві молодші дівчатка грали на вулиці, раптом вийшов сусід зі зброєю і просто почав бити по дітях. Молодша дівчинка відбулася легкою подряпиною.

Її 9-річна подружка і хлопчик зараз у лікарні: їх вже прооперували. Стан хлопчика важкий, адже у нього влетіло найбільше дробу.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області, до Новоодеського відділу поліції ГУНП у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що в смт Нова Одеса 68-річний місцевий житель вистрілив з саморобного пристрою по дітях, що гралися.