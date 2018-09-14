Кривава ДТП у Харкові: журналістка розповіла про нові скандальні подробиці справи Зайцевої

Здоров'я постраждалих і життя загиблих Зайцеви оцінили в 50 тис. грн.

Захищати фігурантку смертельної ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олену Зайцеву будуть три адвокати.

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Про це у Facebook повідомляли журналістка Тетяна Доцяк. "В обвинуваченої, яка визнала вину, співпрацювала зі слідством і заявляла про готовність понести справедливе покарання, з вівторка не два, а три адвокати. Для інформації, робота одного захисника у таких справах коштує від 2 до 5 тисяч доларів за період слідства і стільки ж за період суду першої інстанції. Нагадаю, що здоров'я постраждалих і життя загиблих Зайцеви оцінили в 50 тис. грн, оскільки "більше немає", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.