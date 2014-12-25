Привітання Папи Римського з Різдвом Христовим

13:00, 25 грудня 2014
Суспільство
64 0

25 грудня католики, протестанти та велика частина православних відзначають Різдво Христове. 

Свято Різдва відзначають 25 грудня не тільки католицька і протестантська церкви, але й пов'язані з ними релігійні напрямки - ті, хто слідує у церковній хронології за Григоріанським календарем. Так, разом з католиками Різдво святкують лютерани, англіканська церква і частина протестантських конфесій.

Святкування Різдва завершується 1 січня, коли з особливою урочистістю відзначається День Пресвятої Богородиці.

У більш ніж 140 країнах це державне свято, під час якого більшість населення не працює.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter