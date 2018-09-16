В Одеській області відкрили меморіал воїнам армії УНР (фото)
21:07, 16 вересня 2018Суспільство
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На пам'ятнику викарбувані імена 106 козаків і старшин армії УНР, родом з тодішнього Ананьївського повіту.
В Одеській області відкрили меморіал воїнам армії УНР / фото Роман Кулик/dumskaya.net
Перший в Одеській області меморіал воїнам армії Української Народної Республіки відкрився в Ананьєві.
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Вершину білої колони вінчає орден Залізний хрест "За зимовий похід і бої", а сам меморіал є символом перемог УНР в Ананьєві, передає «Думськая».
На пам'ятнику викарбувані імена 106 козаків і старшин армії УНР, родом з тодішнього Ананьєвського повіту.
На урочисте відкриття прибули військовослужбовці військового гарнізону Одеси, представники УПЦ Київського патріархату, а також реконструктори, одягнені у форму армії УНР.
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