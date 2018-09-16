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В Одеській області відкрили меморіал воїнам армії УНР (фото)

21:07, 16 вересня 2018
Суспільство
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В Одеській області відкрили меморіал воїнам армії УНР / фото Роман Кулик/dumskaya.net

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Вершину білої колони вінчає орден Залізний хрест "За зимовий похід і бої", а сам меморіал є символом перемог УНР в Ананьєві, передає «Думськая».

На пам'ятнику викарбувані імена 106 козаків і старшин армії УНР, родом з тодішнього Ананьєвського повіту.

На урочисте відкриття прибули військовослужбовці військового гарнізону Одеси, представники УПЦ Київського патріархату, а також реконструктори, одягнені у форму армії УНР.

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Теги: #памятник#історія УНР