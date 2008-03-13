Ющенко відбув з Бельгії до Польщі
21:00, 13 березня 2008Суспільство
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(програма перебування)
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочий візит до Брюсселя і відбув із робочим візитом до Республіки Польща.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
14 березня у Варшаві під головуванням Президентів України та Польщі Віктора ЮЩЕНКА і Лєха КАЧИНСЬКОГО відбудуться українсько-польські переговори.
Цього ж дня В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з Маршалком Сейму Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.
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