Ющенко відбув з Бельгії до Польщі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочий візит до Брюсселя і відбув із робочим візитом до Республіки Польща.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

14 березня у Варшаві під головуванням Президентів України та Польщі Віктора ЮЩЕНКА і Лєха КАЧИНСЬКОГО відбудуться українсько-польські переговори.

Цього ж дня В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з Маршалком Сейму Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.