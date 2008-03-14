Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що парламент неможливо усунути від конституційного процесу. Про це він заявив в інтерв’ю "5-му каналу".

А.ЯЦЕНЮК відзначив, що сьогодні немає юридичної моделі, яка би позбавила парламент можливості брати участь у конституційному процесі.

"Український парламент не буде за жодних обставин усунутий від конституційного процесу", - сказав він.

За словами голови ВР, проведення всеукраїнського референдуму необхідне тільки для 1, 3 і 13 розділів Конституції.

"Всі інші розділи української Конституції повинні мінятися винятково в стінах українського парламенту", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також не допускає, що Конституція може бути прийнята без участі парламенту в тому випадку, якщо він буде розпущений.

"Я б навіть не давав таких прогнозів. Якщо він (парламент) буде розпущений - тоді не буде змін в українську Конституцію", - заявив голова ВР.

Водночас спікер відзначив правильність створення Президентом України Національної конституційної ради.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО 27 грудня 2007 року своїм указом створив Національну конституційну раду, а 18 лютого 2008 року затвердив її персональний склад у кількості 97 осіб.

23 лютого у статті “Україні потрібна Конституція національного творення” для тижневика “Дзеркало тижня” В.ЮЩЕНКО заявив, що потрібно розробити абсолютно новий проект Конституції, який має бути або схвалений парламентом, або – в разі, якщо цього не станеться, – на референдумі за народною ініціативою без участі Верховної Ради.