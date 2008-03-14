В Ялті відкриють реконструйований театр імені Чехова
Роботи тривали два роки
Сьогодні в Ялті відриється реконструйований театр імені Чехова.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі маркетингу театру, основні роботи з реконструкції театру проводилися протягом останніх двох років - із березня 2006 року до березня 2008 року.
Фінансування робіт із реконструкції театру взяла на себе російська Національна резервна корпорація.
Серед запрошених на відкриття реконструйованого ялтинського театру – представники керівництва Ялти, Сімферополя, Києва, Москви.
За деякими даними, в реконструкцію театру вкладено близько 10 млн. євро.
Довідка УНІАН. Ялтинський театр було збудовано в 1896 році. На його сцені співав Федір Шаляпін. На виставах були присутні Антон Чехов, Максим Горький і багато інших митців.
На початку 20-го століття театр згорів. Було збудовано нову споруду. В 1944 році фашисти підпалили будівлю. Після звільнення Ялти театр було відновлено. Влітку 1944 року театру присвоїли ім`я А.П.Чехова.