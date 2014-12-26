У Маріуполі провела навчання Нацгвардія

Про це повідомляє 0629 з посиланням на заступника штабу територіальної оборони міста Романа Соколова.

Читайте такожЧерез нещодавній теракт міліція посилила охорону стратегічних об'єктів Маріуполя"Сьогодні вранці бійці Національної гвардії на одному з полігонів Маріуполя проводять навчання з використанням стрілецької зброї, гранатометів, автоматів і кулеметів. Жителі Маріуполя вже зараз можуть чути залпи гармат, звуки пострілів. Прохання не панікувати. Навчання триватимуть ще деякий час, приблизно до обіду", - розповів він.

Вчора навчання під Маріуполем проводили танкісти.