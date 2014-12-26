Джемілєв: Україна могла закрити сполучення з Кримом з міркувань безпеки

Таку думку в коментарі ТСН.uа висловив народний депутат Мустафа Джемілєв. "Точно назвати причину важко, значна частина інформації засекречена. Офіційно це виглядає так, що керуються інтересами безпеки наших громадян, оскільки українська сторона не може все контролювати, хто і що там проходить (через кордон). Але є і інша сторона, є тривожні відомості нібито про те, що росіяни збираються переходити кордон і можливі сутички на кордоні. Це м'яко кажучи. А так може бути і щось масштабне. Загроза військових дій не виключається, тому українська сторона, керуючись інтересами безпеки наших громадян прийняла таке рішення", - зазначив Мустафа Джемілєв.

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Але, додав він, якщо загрози вторгнення немає, то ця міра не продуктивна: "Тому що в потягах їздять в основному наші співвітчизники з українськими паспортами. У першу чергу створюються незручності для них".

Як повідомляв УНІАН, з 27 грудня скасовується залізничне сполучення з анексованим Кримом, а з сьогоднішнього дня закриваються пасажирські автоперевезення на окупований півострів.