Джемілєв: Москва для кримських татар теж може бути сакральним місцем

"Те, що там хрестився Князь Володимир, так він же був Князем Володимиром Київським. Якщо колись хтось на нашій території хрестився або ще щось робив і на цій підставі... Тоді Москва теж для кримських татар дуже сакральне місце - Девлет Герай, після того, як він захопив Москву (в 1571 році - ред.), вивішував там свій батіг для науки іншим. Але ми ж не претендуємо на Москву, як на наше сакральне місце", - сказав Мустафа Джемілєв в інтерв'ю естонському "Радіо 4".

Читайте такожКримські татари пригрозили Путіну соціальним вибухом

"Одним словом, в політиці Росії спостерігається сильний примітивізм. Але це для внутрішнього споживання, за кордоном над ним сміються", - сказав він.

На думку Мустафи Джемілєва, російський президент проповідує цінності, які за великим рахунком ніякі не цінності. "Що принесло приєднання Криму до Росії жителям півострова? У жителів зараз немає ніякого ентузіазму. Зараз там тільки страх. Причому такий страх, який був у 50-ті роки в радянський час. Боязнь щось сказати, щоб завтра тебе не викликали, і не до тебе прийшли з обшуками. Донесення дійшли до таких розмірів, що люди просто бояться розмовляти з близькими, не кажучи вже про телефони. Там все прослуховується. Звичайно, ніхто не скаже, що погано, що ми стали частиною Росії, тому що завтра за це доведеться відповідати".

Нагадаємо, 4 грудня президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам заявив, що Крим для Росії має "величезний цивілізаційний і сакральне значення".