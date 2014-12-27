Всього 1,8% українців готові повністю відмовитися від Донбасу - опитування

Більше половини (54,3%) жителів України в корені не готові втратити Донбас.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного за замовленням ZN.UA Київським міжнародним інститутом соціології.

Якщо ж до цифри приплюсувати ще й "швидше не згодні", а таких 27,1%, то виходить, що переважна більшість українців виступають за Донбас у складі України. Навіть в самому Донбасі таких 72,6%. Основні ж рекорди побили Херсон (93%), Одеса (88,4%), Луганськ (84,9%) та Дніпропетровськ (82,5%).

Готові попрощатися з Донбасом 7,3% українців, при цьому в самому регіоні бажаючих "порвати" з Україною виявилося трохи більше 16%. Тут же досить легко виявити і ті, м'яко кажучи, несподівані області, які замислюються над цим питанням врозріз із загальноприйнятою думкою. Закарпаття (16,5%), Чернівці (13,5%), Миколаїв (13,1%), Галичина (9,8%) та Запоріжжя (8,4%) готові відпустити Донбас у вільне плавання.

При цьому тільки 1,8% українців повністю погодилися з тим, що Україні буде краще без Донбасу.