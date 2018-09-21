Справа у нерухомості: ЗМІ розповіли про схему реорганізації лікарень, через яку тисячі пацієнтів та сотні лікарів можуть опинитись на вулиці

Пацієнтів, лікарів і дітей у Львові можуть викинути на вулицю через реорганізацію лікарні.

У зв’язку з тим, що держава вирішила, що докторів та пацієнтів в країні забагато - їх вирішено скоротити.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Скорочення медичних працівників відбувається, насамперед, за допомогою новітніх технологій. Так званої телемедицини, коли жалітися на проблеми ви будете доктору по скайпу чи вайберу. Наша історія саме про випадок у Львові. Лікарів, та їх дорослих і малих пацієнтів можуть викинути на вулицю у рамках фіктивної реорганізації лікарні.

Схеми такої реорганізації є дві: за згодою головного лікаря або ж якщо такої немає, то на нього починають чинити тиск шляхом масових перевірок.

Мова йде про Львівський дитячий психоневрологічний диспансер, на обліку у якому перебуває понад 13 тисяч хворих дітей. Це єдиний подібний медзаклад у області. Справа у тому, що до будівлі прилягає півгектара землі землі вартістю понад 28 мільйонів гривень, а також там знаходиться панський будинок. Саме це може бути головною причиною "реорганізації" закладу та можливого його продажу владою.

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Також під загрозою такої "реорганізації" перебуває і дорослий психоневрологічний диспансер, який є ще більш ласим шматочком: він складається з чотирьох будівель у самісінькому центрі Львова. Тут на обліку перебуває понад 14 тисяч пацієнтів з усієї області. Вартість самої лише землі тут складає понад 100 мільйонів гривень.

Чиновники не охоче йдуть на розмову та не надають конкретних відповідей щодо долі медичних закладів. А продаж таких будівель у місті вже став трендом.

Понад 30 тисяч пацієнтів та більше сотні кваліфікованих лікарів можуть бути просто викинуті на вулицю в рамках цієї реорганізації. І справа може бути у 150 мільйонах гривень, які можна отримати від продажу землі та будівель під офіси чи готелі.