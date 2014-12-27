В Україні з'явиться російський опозиційний телеканал "Дождь"
21:45, 27 грудня 2014Суспільство
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Проведений моніторинг не зафіксував в ефірі контенту, що не відповідав би вимогам українського законодавства.
"Дождь" почне трансляцію в Україні / Russian Look
Рішення щодо визнання російського телеканалу «Дождь» таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і чинному законодавству України ухвалено на засіданні регуляторного органу 24 грудня.
Із відповідним зверненням до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення звернувся сам телеканал.
"Проведений моніторинг не зафіксував в ефірі цього інформаційного каналу контенту, що не відповідав би вимогам українського законодавства. Крім того, ТОВ «Телеканал «Дождь» гарантує дотримання вітчизняного законодавства", - зазначається у повідомленні.
Мова програми – російська, спосіб поширення сигналу – кодований.
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