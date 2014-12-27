В Україні з'явиться російський опозиційний телеканал "Дождь"

Рішення щодо визнання російського телеканалу «Дождь» таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і чинному законодавству України ухвалено на засіданні регуляторного органу 24 грудня.

Із відповідним зверненням до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення звернувся сам телеканал.

"Проведений моніторинг не зафіксував в ефірі цього інформаційного каналу контенту, що не відповідав би вимогам українського законодавства. Крім того, ТОВ «Телеканал «Дождь» гарантує дотримання вітчизняного законодавства", - зазначається у повідомленні.

Мова програми – російська, спосіб поширення сигналу – кодований.